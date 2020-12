“Grote kans dat Glastonbury 2021 niet doorgaat”

Showbizz Kürt Rogiers presen­teert zomers Schlager­fes­ti­val: “Ik verlang er zo hard naar om gezoend te worden...”

1 december “Als ik door de zaal loop met een camera in mijn zog en omringd door security, waan ik me even een wereldster”, zegt Kürt Rogiers (49). Hij kan z’n Schlagerfestival-ritueel volgend jaar uittesten, want er komt voor het eerst een zomereditie.