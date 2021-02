Graspop Metal Meeting uitgesteld tot 2022: “Met pijn in het hart, maar we kunnen niet anders”

“We hebben deze beslissing beslissing met pijn in het hart gemaakt, maar we konden niet anders”, legt organisator Peter Van Geel uit. “Toen we hoorden dat het Franse Hellfest - dat in hetzelfde weekend als Graspop doorgaat en heel wat dezelfde artiesten boekt - gecanceld werd, zagen we ons vorige week ook genoodzaakt om Graspop te annuleren in 2021. Voor ons festival was dit de enige correcte beslissing.”

Jubileumeditie

“Dat wil uiteraard niet zeggen dat het een gemakkelijke afweging was”, vervolgt Peter. “Graspop kende in 2020 normaal een jubileumeditie voor het 25-jarig bestaan. We hadden een ijzersterke line-up en laaiend enthousiaste fans, maar door corona kon ons festival niet doorgaan. In de nasleep daarvan merkten we dat we verschillende van die topartiesten niet konden brengen, waardoor de affiche ook geen jubileumeditie waardig zou zijn. We hebben jarenlang gewerkt om een trouw publiek op te bouwen. Op een bepaald moment moet je dan durven zeggen dat iets niet lukt. Maar geloof me: in 2022 staan we er weer. We zijn nu al in onderhandeling met verschillende grote, internationale bands zodat we ons 25-jarig bestaan echt met de nodige luister kunnen vieren. Een van de komende weken gaan we ook al enkele van die namen lossen.”