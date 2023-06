Grace Jones (75) doet monden openvallen op Live Is Live-festival: “Zelfs toen stekker werd uitgetrokken, ging ze door”

Berre krijgt Pukkelpop stil met akoesti­sche set: “Beste dag uit mijn leven”

De cirkel is rond. Drie jaar nadat hij z’n eerste festivalervaring opdeed op Pukkelpop, stond Berre er voor het eerst zelf. Geprogrammeerd tegenover de gierende gitaren van Bizkit Park, maar niemand die daar nog aandacht voor had. Gedurende twintig minuten was er maar een podium in Kiewit dat er écht toe deed.