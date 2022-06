Gorillaz sluit Werchter Boutique 2022 af met pulserend slot

In het begin zocht de Britse band eerder de psychedelische kant van haar repertoire op. Frontman Damon Albarn trok daarbij gewillig een bijpassend roze gewaad aan en trok de kap extra diep. Tegelijk liepen de animaties van kunstenaar en mede-oprichter van de band, Jamie Hewlett, mee op de schermen, het publiek meetrekkend in de virtuele wereld van de band.

Bij tijd en stond liet Albarn zich vooraan vervangen door gastartiesten die een nummer op zich namen. Zo kwam Fatoumata Diawara in "Désolé" even op podium, Booty Brown hield bij "Stylo" en "Dirty Harry" het schip op koers. "Clint Eastwood" werd na de klassieke versie overgenomen en geremixt door Sweetie Irie, die het publiek genadeloos stuiterend de nacht instuurde.

Voor de organisatie was het eerste volwaardige festival op de Werchterse wei in drie jaar geslaagd en zonder incidenten: "Het is goed verlopen", vertelt Nele Bigaré, woordvoerster van het festival: "Het was een dag van blije gezichten: bij publiek, bij artiesten, bij de medewerkers en bij ons." Ook bij het Rode Kruis geen noemenswaardige voorvallen, daar wordt gesproken van een "rustige editie".