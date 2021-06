Geen Tomorrowland, maar deze festivals gaan wel door en dit zijn de regels

Een zwijmelende, zwetende en opeengeplakte horde superfans tegen de nadars op de eerste rij, een bende dorstigen drummend aan de bar voor een pintje of een artiest die enthousiast het publiek in duikt: toegegeven, de festivalpagina’s in deze krant zullen er deze zomer toch licht anders uit zien, want dié taferelen moeten we helaas nog een jaar opsparen. Maar de term ‘festivalzomer’, jawel, die kan alweer in de mond genomen worden.