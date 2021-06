Gedaan met lang aanschuiven aan de vrouwentoiletten? Dit vrouwenurinoir belooft tot zes keer kortere wachtrij

Amber Probyn en Hazel McShane ontwikkelden het urinoir nadat ze enkele zomers gewerkt hadden op festivals. “In onze pauzes moesten we kiezen tussen iets om te eten halen of naar het toilet gaan. Want de rijen aan de vrouwentoiletten waren gewoon zo lang", motiveren ze het idee op hun website . Omdat het lange wachten een probleem was waar ze overal tegenaan liepen, besloten de studentes een oplossing te bedenken. “We begonnen aan onze strijd tegen de wachtrij”, klinkt het.

Het resultaat: een toiletblok dat snel in elkaar te zetten en herbruikbaar is, maar vooral ook snel in gebruik is. Er zitten geen deuren voor de hokjes en vrouwen hoeven niet te gaan zitten, maar kunnen staand of hurkend plassen. Het urinoir zelf is ontworpen in de vorm van een scheepsromp ‘om spetteren te minimaliseren’ en aan de voorkant is ruimte gelaten voor kleding. Volledige privacy bieden de cabines echter niet. In het prototype komen de hokjes in de hoogte tot iets voor je middel, dus wie een jumpsuit draagt laat deze toiletten beter links liggen.