Frankrijk beperkt festivals tot 5.000 zittende bezoekers, Vlaamse organisatoren houden hun hart vast: “Dit is een streep door de rekening”

Festivals Pannenkoe­ken bakken met Netsky en een hoogzwange­re (en te late) Katy Perry: wij feestten mee tijdens virtueel Tomorrow­land

27 juli Geen mensenzee in De Schorre, maar digitaal toch samen genieten van de magie. Zo voelde Tomorrowland Around the World. Verspreid over de hele wereld zaten één miljoen 'people of tomorrow' gekluisterd aan hun scherm, elk in hun eigen kot. Een succes volgens de organisatie, die al hint naar een vervolg van deze virtuele editie. De feeërieke sfeer voorzag Tomorrowland, de drank en de bezwete danslijven haalde onze reporter Jolien Boeckx zelf in huis. “Zelfs in tijden zonder feestjes en festivals kan Tomorrowland nog verrassend uit de hoek komen. Ook al kwam Katy Perry dan te laat.”