Formidable! Stromae na 8 jaar weer op de wei van Werchter: bekijk hier eerste beelden

Stromae staat na jaren terug op de wei van Werchter. Als hoofdattractie op Werchter Boutique, z’n eerste Belgische festivaloptreden in járen. Zijn laatste festivaloptreden in België was als afsluiter van Rock Werchter in 2014. Bekijk hierboven de eerste (amateur)beelden van zijn show.