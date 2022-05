Festivalseizoen is geopend: nieuwkomer CORE trapt met 20.000 man af in Brussel

Er is een mainstage met een gigantische ledwall, op en rond moet je het hebben van de beleving. Gezellig in het Ossegempark met her en der eetkraampjes, waaronder een goed stukje vlees op de grill of een traditionele friet. Geen aankleding zoals op Tomorrowland, zoals sommige mensen misschien verwacht hadden. “CORE is een gloednieuw festival, zonder invloeden van Tomorrowland of Rock Werchter”, klinkt het. Ook al is het eentje geboren uit die twee bestaande grootste spelers in festivalland.