Festivals voorzichtig optimistisch voor zomer: “Al is het zonder topacts: als we maar kunnen dansen”

Een versnelde vaccinatiestrategie, een testdorp naast het festivalterrein, mondmaskers en minder bezoekers... Er moet aan heel wat voorwaarden voldaan zijn, maar als het van epidemioloog Pierre Van Damme afhangt, mogen we dit jaar weer voorzichtig onze dansbeentjes strekken. Ook viroloog Marc Van Ranst is die mening toegedaan. "We hebben de voorbije tijd al enkele meevallers gehad. Zo werkt het vaccin beter dan gehoopt en zijn we vroeger gestart met mensen in te enten. In het buitenland experimenteert men intussen ook met sneltests. Natuurlijk kunnen we de toekomst niet voorspellen, maar voor de festivals zijn dit toch gunstige voortekenen. Ik sluit niet uit dat het, onder bepaalde voorwaarden, lukt om weer te dansen in 2021. Uiteindelijk is dat - corona of niet - nog altijd veel minder moeilijk dan iemand naar de maan sturen.”