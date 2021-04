Evenementvouchers blijven tot 3 jaar en twee maanden geldig

Bijna alle festivals en concerten vielen het afgelopen jaar in het water door de coronapandemie. Als compensatie kregen heel wat mensen een evenementvoucher, die twee jaar lang geldig zou zijn. Maar nu ook de festivalzomer van 2021 in het gedrang komt, trekt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) die geldigheidsduur op tot 3 jaar en 2 maanden.

Geen Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop vorig jaar. En ook heel wat concerten van artiesten in zalen als het Sportpaleis werden geannuleerd. Over het lot van de evenementen deze zomer moet in feite nog beslist worden, maar staatssecretaris De Bleeker (Open Vld) neemt het zekere voor het onzekere: in samenspraak met de evenementensector zelf wordt de geldigheidsduur van de evenementenvouchers - die vorig jaar werden uitgedeeld - opgetrokken van 2 jaar naar 3 jaar en 2 maanden. Waarom nog die twee maanden erbij? Zodat de voucher ook nog geldig is, moest het evenement pas in september georganiseerd kunnen worden.

De Bleeker reageert tevreden. “Ons land is altijd een walhalla voor muziekliefhebbers geweest met talloze festivals en concerten. We willen dat dit zo blijft en dat na corona we weer in volle teugen kunnen genieten in onze concertzalen en op onze festivalweides.”

De langere geldigheidsduur zou de sector én de consument meer ademruimte moeten bieden. Zo kan niet elk festival - groot of klein - dit jaar al opnieuw georganiseerd worden. Voor concertorganisators is het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om een artiest opnieuw naar België te halen. En ook voor de muziekliefhebbers zelf zorgt het voor meer keuze. Stel dat de line-up van een festival in 2021 u niet bevalt, dan kan u nog wachten tot 2022 - in de hoop dat het artiestenmenu dan wat beter is.

Lees ook:

Bekijk ook: