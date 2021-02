Eerste grote festival afgelast: Graspop Metal Meeting uitgesteld tot 2022

“Met veel pijn in het hart moeten we jullie meedelen dat de 25e editie van Graspop Metal Meeting voor een tweede keer wordt uitgesteld. De 25e verjaardag van GMM zal gevierd worden van 16 tot en met 19 juni 2022", laat men weten in een statement. “We hadden niets liever gewild dan metalheads van over de hele wereld te verwelkomen in Dessel in juni, maar dit is helaas niet mogelijk. De veiligheid van onze bezoekers, crew en artiesten stellen we steeds voorop. We kijken ernaar uit om GMM beter en sterker dan ooit terug te brengen in 2022! We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk bands van de GMM 2021 line-up over te zetten naar de editie van 2022. De volledige affiche zal later bekendgemaakt worden.”