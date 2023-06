Een krolse kat van 75: Grace Jones doet monden openvallen op Live Is Live-festival

Festivals Tomorrow­land 2023 is volledig uitver­kocht

Het dancefestival Tomorrowland is volledig uitverkocht. Dat meldt de organisatie zaterdagavond. Vorig jaar telde het festival uitzonderlijk drie weekends om te kunnen herstellen van de afgelastingen door de coronacrisis in 2020 en 2021. Dit jaar is het festival in De Schorre in Boom opnieuw gespreid over twee weekends, meer bepaald van 21 tot en met 23 juli en van 28 tot en met 30 juli.