Eclectisch sprookje van Voodoo Village wordt er ieder jaar groter en mooier op

Verbinding op z’n allermooist. Als er één Belgisch festival is waar muziek, kunst en ons zelfbewustzijn elkaar in verschillende facetten vinden en uitnodigen tot even veel verschillende vormen van connectie, moet het Voodoo Village zijn. Als eenheidsworst in de muziek en onze maatschappij al te vaak regeert, zoals ‘thuis-dj’ Nico Morano eerder al stelde, is het eclectische sprookje voor het ‘s Gravenkasteel in Humbeek, deelgemeente van Grimbergen, daar dé uitzondering bij uitstek op. Impressie van een hete tweedaagse afsluiter van onze festivalzomer.

Neen, een verloren gelopen boze voodoopriester ga je niet vinden op Voodoo Village. Of hij moet ter plekke getransformeerd zijn in een yoga-instructeur, welnesscoach of een meester in body to body-massagetechnieken. ‘Uniting Souls’, naar het thema van het festival. Maar als organisator Maxim Dekegel, amper 33 jaar jong, langsgaat bij een tarotlezeres in een van de vele bohemien tentjes die de fel uitgebreide belevingszone ‘Oracle’ telt, hoopt hij dat ze hem voor volgend jaar een volwaardig driedaags festival voorspelt. Mét camping, als het kan. Het schietgebedje opdat het gemeentebestuur daarvoor haar goedkeuring geeft, doet Dekegel dagelijks zelf wel.

Volledig scherm © Voodoo Village

“Het is opvallend hoeveel vraag daarnaar is, zeker vanuit het buitenland”, zegt Dekegel. “Over de jaren heen (Voodoo Village vindt voor de zevende keer plaats, nvdr) hebben we hier bijvoorbeeld al duizenden Mexicanen mogen ontvangen. Ik denk dat het de wat mysterieuze en Engelstalige naam van het festival is, dat hen naar hier lokt. Maar het zou geweldig zijn als we hen niet alleen een hotelformule maar ook een camping volledig in het thema van Voodoo Village kunnen aanbieden. Met sauna, relaxatiezones,... ik zie het al zo voor me. (lacht) Nu de gemeente nog.”

Volledig scherm Maxim Dekegel. © Dieter Nijs

“Waarom die holistische visie ons zo na aan het hart ligt? Na corona merkten we toch dat mensen meer belang hechten aan hun welzijn en gezondheid. En het helpt natuurlijk dat dit helemaal het ding is van mijn vriendin Lisa. Vorig jaar hielden we nog enkel workshops in de ‘Oracle', nu verandert de grote tent in de vooravond naar een live-podium met in het midden de dj-booth. Met Merdan Taplak op zaterdag en Awaré (Ancient Wisdom Availing Resonant Equilibrium) op zondag, hing daar telkens een magische sfeer.”

Volledig scherm © Voodoo Village

Ook een ‘Safe Space’ mag niet ontbreken, waar zij die daar nood aan hebben even volledig kunnen ontprikkelen of - indien zelf niet meer in staat - naartoe gebracht worden. Want naast dat spirituele aspect zet Voodoo Village in op een totaal belevingspakket. Met spectaculaire lasershows, projecties en motion graphics voor het waterkasteel van Humbeek, die dj-sets zoals die van het Italiaanse broederpaar Mathame - pioniers in het cinematografische melodic technogenre - op glorieuze wijze versterken. Maar bijvoorbeeld ook met een volledig ingeklede geheime karaokebar in een gele toiletcabine. Of een dj-booth in een toverachtig bos waar DJ Tennis zaterdag afsloot.

Volledig scherm © Voodoo Village

Naar goede gewoonte trok Voodoo Village met Mallory Gabsi en Paul Delrez ook dit jaar enkele topchefs aan. In het feeërieke, droomachtige decor van restaurant Floris schotelden de twee chefs, met sterrenrestaurant in Parijs maar roots in Brussel, een heus sharing concept voor. Op het menu speciale gerechten en ingrediënten van over heel de wereld, die als muziek in de oren klonken, zoals Kimchi (Korea), Gochujang Chimichurri (Argentinië), Katsuobushi (Japan) en Aguachile Verde (Mexico).

Volledig scherm Mallory Gabsi (l) en Paul Delrez. © Voodoo Village

Zoals ook de dj’s enerzijds erg lokaal waren met onder anderen ravekoning Yves Deruyter, de Antwerpse ruwe diamant Lola Haro of de Zemstse Nico Morano. Maar anderzijds stond menig internationale stagehost garant voor enkele gevestigde waarden of aanstormend talent in techno of melodische house, de twee waarschijnlijk meest populaire huidige genres binnen de elektronische muziek. Zo werd in de technoshelter 'onze’ Milo Spykers opgevolgd door het Russische toptalent Anfisa Letyago. Alleen de Spaanse afsluiter Indira Paganotto moest wegens ziekte last minute afzeggen en werd vervangen door de Parijse dj Airod. Een heerlijke vibe hing er ook in de Observatory, waar het feestconcept ‘All Day I Dream’ zaterdag een hele dag deed wegdromen.

Met als hoogtepunt de prettig gestoorde ‘founding father’ Lee Burridge. Nauwelijks geslapen had de Brit, nadat hij na zijn nieuwste doortocht op ‘Burning Man' (waar de ravage door het weer veel minder erg bleek te zijn dan voorgesteld) zijn vlucht uit Ibiza had gemist. Met de Nederlander Matthew Dekay, maar ook met onze Lost Desert, aka Patrick Bruyndonckx - de bezieler van het vroegere Sweet Coffee. Lost Desert bewees eens te meer, net zoals de ook aanwezige Hermanez, niet alleen een topproducer te zijn (veel van de muziek van Burridge wordt gemaakt in zijn zolderkamer in Grobbendonk), maar ook een steengoede dj. Hemelse euforische en melancholische set, hemelse man tout court.

Zo beleefden velen van de 15.000 bezoekers op zaterdag en 12.000 op zondag een afsluiter van een festivalzomer grand cru meer dan waardig. En volgend jaar ook op vrijdag, toch? Hallo, Grimbergen? Opgepast voor die boze voodoopriester, toch maar.

Volledig scherm © Dieter Nijs

Volledig scherm © Voodoo Village

Volledig scherm © Dieter Nijs

Volledig scherm De centrale tent van 'The Oracle', die in de vooravond omgetoverd werd tot een zesde (live)podium. © Voodoo Village

Volledig scherm © Voodoo Village