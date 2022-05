Duitse zelfverklaarde ‘technofanfare’ MEUTE verovert CORE: “Géén democratie, wél ambiance”

De voorbije dagen mocht het weer dan wel spelbreker zijn, gisteren klaarde de hemel op boven CORE. Ongetwijfeld met dank aan Thomas Burhorn en de andere leden van MEUTE. Geen rodel wolven, maar wél een Duitse ‘technofanfare’. Allemaal uitgedost in korte, rode jassen met epauletten en zilveren knopen. In het Brusselse Ossegempark blijkt uitgerekend dat zootje ongeregeld de ontdekking van de dag. Niet omwille van de traditionele jazzriedeltjes of het betere werk van de plaatselijke blaaskapel. Wél omdat de band het publiek verblijdt met nummers van Deadmau5, Laurent Garnier en Solomun - allemaal op koper-, riet- en percussie-instrumenten.

“We kiezen onze nummers op basis van wat ons hart, onze ziel en onze maag”, lacht drijvende kracht Thomas Burhorn (46). “We moeten het voelen, er moet een bepaalde emotie inzitten. Daarnaast speelt het ook een rol hoe het nummer gecomponeerd is. Hoe meer laagjes een song heeft, hoe beter voor ons. Hoe we onze liedjes kiezen? Iedereen mag suggesties doen, maar deze band is geen democratie. Ik ben degene die beslist. (lacht)”

Zieltjes winnen

MEUTE ontstond in 2015, bij wijze van experiment. “Zelf ben ik opgeleid als trompettist, en speelde ik - naast mijn job als cultureel manager - in jazzbands”, verduidelijkt Burhorn. “Maar wanneer je in Duitsland uitgaat, hoor je doorgaans techno. Toen ik op een avond stond te dansen in Berlijn, vroeg ik me plots af waarom er geen mengvorm van de twee bestond. Live-instrumenten die elektronische muziek spelen: waarom niet? Niemand had dat ooit eerder gedaan. Ik besloot dus om de persoon te zijn die dat probeert.” Waarna Burhorn z’n troepen samenstelt. “We klokten af op elf leden. Dat is niet zozeer een magisch nummer voor een fanfare, maar voor ons is het dat wél. Met minder of meer instrumenten klinkt onze muziek niet goed.”

Wanneer de groep zich ook de nodige kostuums heeft aangeschaft, trekken ze in Hamburg de straat op. In 2016 droppen ze een video van dat eerste optreden, die meteen viraal gaat. “Hierdoor is de bal echt aan het rollen gegaan”, verduidelijkt Burhorn. “Aanvankelijk was er enkel interesse vanuit Duitsland, maar na verloop van tijd krijgen we ook internationale aanvragen. Zo tourden we door Afrika en Amerika (zo speelde de band recent nog op Coachella, red.), en zijn we ook al in verschillende Europese landen geweest. België is bijvoorbeeld niet nieuw voor ons. We speelden eerder al op Dour en Pukkelpop. Dit jaar mogen we CORE en Rock Werchter aan dat lijstje toevoegen. Grote festivals, maar da’s een goede zaak. Dan kunnen we hopelijk flink wat zieltjes winnen. (lacht)”

Gek of geniaal

Van stress is tijdens hun Brusselse doortocht alvast geen sprake. “Tien minuten voor de show kwamen we even samen”, legt Burhorn uit. “Het is ons vaste ritueel: we komen even samen en peppen elkaar op. Daarnaast hebben we ook elk aparte rituelen. Voor een optreden ontspan ik me met meditatie en yoga. en ik eet! Ik moet optreden met een volle maag, want anders ben ik zenuwachtig. (lacht)”

Wanneer de festivalzomer erop zit, brengt de groep in november hun vierde album uit. Met meer eigen werk dit keer, zoals vooruit gestuwde single ‘Peace’. “Noem dat gerust een coronakindje”, verduidelijkt Burhorn. “Tijdens de pandemie hadden we veel tijd om handen. We mochten niet optreden, maar konden wel naar de studio - en brachten daar dan ook veel tijd door”, klinkt het. “Gelukkig mocht dat, want als band hebben we het lastig gehad. We wisten niet hoe lang die onzekere situatie zou blijven duren, en dat vrat aan onze moraal. Nu we weer mogen spelen, lijkt alles eens zo plezant.”

“Weet je: toen ik enkele jaren geleden aan mensen vertelde dat ik een ‘technofanfare’ zou beginnen, waren mensen gefascineerd”, besluit Burhorn. “En dat kon twee richtingen uit: ofwel vonden ze dat gek, ofwel geniaal. Als ze het gek vonden, was het vooral omdat ze de link niet zagen. Ik zou mezelf niet geniaal noemen, maar ik denk wel dat ons concept werkt. (knipoogt)” De vele feestvierders op CORE geven Thomas en de zijn alvast geen ongelijk.

