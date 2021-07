Digitaal Tomorrowland andermaal succesvol, maar: “We hebben 90 procent omzet gemist de voorbije twee jaar”

Festivals Low­lands-directeur gaat door met voorberei­din­gen festival: “Wij kunnen niet meer cancelen”

14 juli De voorbereidingen van het Nederlandse festival Lowlands, dat ook populair is bij Belgen, gaan door, hoewel het onzeker is of het festival zelf in augustus door kan gaan. Volgens Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg zit er niks anders op, want ‘cancelen is geen optie meer’.