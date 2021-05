Digitaal Glastonbury-festival gratis wegens technische problemen

Festivals Digitale Lowlands gretig omarmd: “Er worden compleet nieuwe edities geconstru­eerd”

22 augustus Op het terrein in Biddinghuizen blijft het dit weekend stil, maar Lowlands laat samen met 3voor12 en NPO 3FM wel van zich horen via het online platform Lowlands free:united, waar alle optredens, interviews en streams van de 28ste editie te vinden zijn. Vandaag worden onder meer oude optredens van Imagine Dragons, Stromae, The National, Editors en De Staat gestreamd. De beleving is er niet minder om bij de ‘Lowlanders’, blijkt uit de vele berichten op social media.