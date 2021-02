Concertsector gelooft niet meer in normale festivalzomer: “Dan maar mikken op het najaar”

Jeroen Camerlynck (41), frontman Fleddy Melculy: “Dan maar concerten in najaar”

Normaal zouden Jeroen Camerlynck & co van de Vlaamse metalband Fleddy Melculy op 17 juni de festivalwei van Graspop plat spelen. Niet dus. “Al wisten wij dat al sinds begin deze week”, vertelt de frontman. “En zagen we dit spijtige nieuws eigenlijk al veel eerder aankomen. Daarom ook dat we voor de vele tientallen — vooral Belgische en Nederlandse — concerten die vanaf mei op onze tourplanning staan, meteen ook al een reservedatum hebben vastgelegd. Die strekken zich uit van het najaar tot zelfs de eerste maanden van 2022, want daar moeten we intussen toch steeds meer rekening mee beginnen te houden.”