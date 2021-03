Brussels Jazz Weekend geeft openluchtconcerten vanop balkons

Festivals Na Best Kept Secret: ook het Spaanse festival Primavera Sound gaat dit jaar niet door

2 maart Er is de afgelopen weken veel te doen geweest rond de naderende festivalzomer. De Britse festivals Reading en Leeds gaan bijvoorbeeld gewoon door. Het Nederlandse Best Kept Secret, het Franse Hellfest én het Belgische Graspop kondigden dan weer aan dat hun festival dit jaar niet kan plaatsvinden. Een lijst waar we vanaf vandaag nog een naam aan kunnen toevoegen, want het Spaanse festival Primavera Sound kondigde zonet aan dat ze ook hun editie uitstellen naar 2022.