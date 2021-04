Brussels festival Couleur Café ook dit jaar geannuleerd

“Na meer dan een jaar strijden voor een volwaardige editie van Couleur Café, hebben wij nog steeds geen enkele richtlijn, geen enkel advies, geen perspectieven vanwege de overheid. Een driedaags festival organiseren voor meer dan 70.000 personen vereist echter meerdere maanden intensief werk”, klinkt het. “Het is dus ver van onze favoriete keuze maar een noodgedwongen beslissing dat er ook in 2021 geen editie komt van Couleur Café.”

De organisatie heeft nog overwogen om het festival later in de zomer te laten doorgaan of een kleinere editie op poten te zetten, "maar ook dit bleek financieel en artistiek onmogelijk te realiseren. Het laatste wat we willen, is u na het lange wachten een flauw afkooksel van uw favoriete festival te presenteren.” Toch wil Couleur Café “deze zomer wat broodnodige kleur geven”. Daarover wordt later gecommuniceerd.