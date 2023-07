Belgisch festival Paradise City stilaan het meest duurzame ter wereld: “Het enige wat we vragen, is respect voor onze groene ambitie”

Take me down to the Paradise City where the grass is green and the girls are pretty. Axl Rose zong het enkele weken geleden nog op Graspop, nog beter was geweest had de Zemstse dj Nico Morano de slagzin als een sample verwerkt tijdens zijn stomende slotset gisteravond even voor de klok van elf. Want de meisjes in Perk, deelgemeente van Steenokkerzeel, waren mooi en het gras vooral groen. Erg groen. Paradise City mag dan beweren zich alles behalve te willen meten met de grootsheid van Tomorrowland, het festivalterrein kan rustig de - kleinschaligere - vergelijking doorstaan met het Boomse domein van De Schorre. Met een Forest stage, feeëriek aandoende bruggen over het water en vanop haast elke vierkante meter uitzicht op het sprookjesachtige Ribaucourt kasteel.

Volledig scherm De Forest stage met een snel bewegend dak. © Paradise City

Maar wat Paradise City zijn echte smoel in de inmiddels wel erg grote Belgische poel van elektronische festivals geeft, is dat groene accent. Zo ligt er op een honderdtal meter van de Contrast Stage een waar eiland aan zonnepanelen, dat dit jaar met 90 extra stuks en drie batterijcontainers zorgt voor een totale oppervlakte van maar liefst 435 vierkante meter aan zonnepanelen. Dat die ook effectief hun werk doen, bleek zaterdag op de dag dat de zon vooral afwezig gaf. Ook toen bleek er voldoende stroom om geen beroep te hoeven doen op klassieke energie, om het podium en de nabijgelegen bars draaiende te houden.

Volledig scherm © Paradise City

Er zijn de herbruikbare bekers. Twee extra nachttreinen vanuit Vilvoorde (Leuven en Hasselt) en ook elektrische pendelbussen richting kleinere gemeentes rond vooral de Brusselse rand zorgen voor een nog uitgebreider aanbod aan openbaar vervoer. Al kozen de echte hipsters voor een tweewieler. Zo had bijvoorbeeld de Tervuursesteenweg richting Mechelen over Elewijt en Hofstade meer weg van een fietsostrade dan een vervelende autoweg.

De meest radicale groene maatregel, was ongetwijfeld de invoering van een honderd procent vegetarisch voedselaanbod. Geen klassieke Belgische friet meer, wel sweet potato fries. Tussen je hamburger geen rundsvlees, wel gefrituurde ‘dinglings’. Of dit bij verstokte carnivoren die fan zijn van Paradise City, toch niet op weerstand botst. “Kijk, wij willen niets verbieden of onze bezoekers een schuldgevoel aanpraten of hen dingen door de strot rammen, maar dit verhaal op een positieve manier brengen", legt mede-organisator Gilles De Decker (40) uit.

Volledig scherm Gilles De Decker (r) en Dimitri Verschueren op het kasteeldomein. © Foto Baert

“Echt vleesliefhebbers zullen zeggen dat zo’n hamburger niet hetzelfde smaakt, ik vind die wel heel lekker en velen met mij ook. Laat ons de mensen er langzaam van gewaar worden dat vegetarisch ook goed kan smaken. Het enige wat we vragen, is respect voor onze groene ambitie. We screenen de beheerders van onze foodtrucks trouwens ook nauwlettend. ‘t Is niet dat ze vlug voor ons festival even een veggieburger mogen maken. Ze moeten echt mee zijn in dat verhaal. Hetzelfde wat betreft mobiliteit. We gaan niet verbieden om met de auto naar hier te komen. Al ligt daar nog wel de grote winstmarge. Met ook de leveranciers de weken ervoor erbij, is de toestroom de grootste vervuiler aan CO2.”

Dat Paradise City zo inzet op ecologie, mag gerust de legacy van Eric Dierckx genoemd worden. Toen het festival in 2015 het levenslicht zag, stapte hij samen met oprichters De Decker en Dimitri Verschueren niet mee in het verhaal maar als duurzaamheidsconsulent is hij wel nog steeds betrokken.

Volledig scherm © Paradise City

Het moet gezegd: met dagelijks gemiddeld bijna 13.000 toeschouwers (een recordeditie) slaat het concept aan. De Decker: “We hebben een masterplan uitgetekend waarbij we over een viertal jaar dagelijks 20.000 bezoekers over de vloer willen krijgen, maar dat is het echte maximum. Wij willen sowieso een intiem festival blijven. Als er nog mogelijkheden tot groei zijn, zien we die vooral in het buitenland." Zo lanceerde de tienkoppige BV Paradise City vorig jaar in augustus het Paradies Garten Festival, in een stadje even buiten Wenen, Bruck an der Leitha. “Ook daar hebben we een kasteeldomein gevonden en passen we ons duurzaamheidsrecept op de Oostenrijkse markt toe. Dat kennen en kunnen we als geen ander. Het zou geweldig zijn, mochten we in de toekomst in nog enkele andere Europese landen zo’n festival hebben.”

Volledig scherm Het kasteel in het Oostenrijkse Bruck an der Leitha. © Paradise City

“Geloof me: om rijk te worden, zou ik beter bankier geworden zijn. Maar wanneer je al die mensen hier ziet genieten, is het dat allemaal meer dan waard. Daar doen we het voor. Naar Perk kom je niet meteen om speciaal die of deze artiest te zien. Wel om omver geblazen te worden door een dj die je voor het eerst ziet en waarvan je later zegt: ‘die heb ik voor het eerst op Paradise City gezien.’”

Volledig scherm © Paradise City