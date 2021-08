Amsterdam Dance Event op losse schroeven door verlenging coronaregels

U hebt genóten, die eerste festival­dag met het Covid Safe Ticket: “Wat hebben we die unieke sfeer gemist!”

13 augustus Dansen en rocken, zonder mondmasker of sociale afstand, en dat in een uitzinnige massa: het was vandaag zover. De eerste grote festivals hebben de poorten opengegooid voor tienduizenden muziekliefhebbers, die aan de ingang hun Covid Safe Ticket moesten tonen. En óf die herwonnen vrijheid deugd deed. “Onder de mensen zijn en tegelijk een liveband zien: ein-de-lijk!”