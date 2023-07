“7 euro voor een croque-monsieur! Ik denk niet dat ik volgend jaar terugkom”: vier festivalgangers tonen hun Rock Werchter-rekening

Tweede editie van CORE: “Een totaalbele­ve­nis, die inzet op drie pijlers: natuur, kunst en muziek”

“Een totaalbelevenis”, zo vat VTM-journaliste Tanita De Mey CORE samen. De tweede editie van het festival is nog steeds een samenwerking tussen Rock Werchter en Tomorrowland, en zet volop in op drie pijlers: natuur, kunst en muziek. Zestig artiesten uit verschillende genres zullen - verspreid over vandaag en morgen - op zes verschillende stages het beste van zichzelf geven. Dat is meteen een podium meer dan tijdens de debuuteditie van vorig jaar. Nieuw is ook dat er geëxperimenteerd wordt met de meest up-to-date geluidstechnologie. Hierdoor wordt aan verschillende podia een soort ‘bubbel’ gecreëerd, die voor een nog betere muzikale ervaring moet zorgen. En ook wie op zoek is naar culinaire hoogtepunten, heeft geluk. Zo staat het Ossegempark vol met eetkraampjes, en die bieden nét dat tikkeltje meer aan dan standaard festivalkost. Afzakken naar CORE? Dat kan nog steeds: het festival is (nog) niet uitverkocht.