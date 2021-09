Ook Belgische fans moeten geduld hebben: Elton John ondergaat heupoperatie en stelt afscheidstournee uit naar 2023

ConcertnieuwsElton John (74) heeft zijn terugkeer naar het podium voorlopig weer uitgesteld. De Britse zanger zou begin september zijn afscheidstournee na anderhalf jaar hervatten in Duitsland, maar die eerste shows had hij door de coronacrisis al verzet naar 2023. Ook de uitverkochte concerten in het Antwerpse Sportpaleis worden nu verplaatst, deze keer vanwege een blessure aan zijn heup.

“Het is met grote droefheid dat ik de data voor 2021 van mijn Farewell Yellow Brick Road tour in Europa en het Verenigd Koninkrijk moet verplaatsen naar 2023", laat de zanger weten. “Aan het eind van mijn zomervakantie maakte ik een harde val en sindsdien heb ik veel pijn in mijn heup. Ondanks intensieve kinesitherapie en een gespecialiseerde behandeling is de pijn blijven verergeren en wordt het steeds moeilijker om te bewegen. Er is mij geadviseerd om zo snel mogelijk een operatie te ondergaan om volledig te kunnen herstellen en complicaties op lange termijn te vermijden. Ik zal een programma van intensieve kinesitherapie volgen om weer helemaal mobiel te worden, zonder pijn.”

Optredens in heel Europa

Het is niet de eerste keer dat de zanger zijn shows verzet: veel stadions en concerthallen waar John zou optreden mochten vanwege de coronamaatregelen lange tijd niet vol zitten. “En aangezien we 100 procent van alle kaarten hebben verkocht, hebben we besloten de shows opnieuw in te plannen”, zo liet de zanger toen weten. John zou achtereenvolgens optreden in Berlijn, Keulen en Hamburg. Tot en met december stonden er normaal gezien optredens in heel Europa gepland.

Ook in België zou hij halt houden, al is die planning dus ook gewijzigd: de uitverkochte concerten, die oorspronkelijk op 16 en 17 oktober 2021 zouden plaatsvinden, worden nu verplaatst naar zaterdag 27 mei en zondag 28 mei 2023. “Ik weet hoe geduldig mijn ongelooflijke fans zijn geweest sinds het coronavirus vorig jaar roet in het eten gooide, en mijn hart breekt omdat ik jullie nu nog langer moet laten wachten”, laat Elton John zijn fans weten. “Ik voel precies dezelfde frustraties na het jaar dat we gehad hebben. Ik beloof dat de shows volgend jaar terugkomen, en ik zal ervoor zorgen dat ze het wachten meer dan waard zijn.”

Alle tickethouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht via mail. John begon in 2018 al met zijn serie afscheidsconcerten, maar door corona ligt de toer sinds maart vorig jaar stil.

