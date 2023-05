KIJK. Verwoede Taylor Swift-fan raakt niet aan concertticket, maar vindt ingenieuze manier om er toch bij te zijn

Zo zal het podium van het Songfesti­val eruit zien

De douze points vliegen ons pas in mei rond de oren, maar in gaststad Turijn zijn de voorbereidingen van het 66ste Songfestival volop bezig. De organisatie deelde op Instagram een voorproefje van hoe het podium eruit zal zien. Zanger Mika is alvast enthousiast. “Ik kan niet wachten om hier te staan”, klinkt het.