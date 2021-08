De Grote Concertkalender: op deze plekken kan je eindeloos feesten in dit ‘najaar van de vrijheid’

MuziekShaken, headbangen,pogoën, stagediven en volle bak meebrullen... Het kan allemaal weer! En of je nu tuk bent op Bach, death metal of Dimitri Vegas & Like Mike, het najaar bedient je op je wenken. Want na een kwakkelzomer met veel te veel regen en coronazorgen, maakt deze swingende nazomer alles goed. Tijd dus om je, voor het eerst in twee jaar, écht te smijten. Opties zijn er bij de vleet en in alle smaken en geuren. Neem dus je agenda en noteer, want deze post-corona ambiance wil je niet missen.

Jazz in ’t park

2-5/9 • Frans Trochpark, Gent • www.stad.gent

Vier dagen lang krijg je, helemaal gratis zelfs, het beste van hedendaagse jazz te zien en te horen. Heel wat bands brengen nieuw werk, sommige stellen hun debuutalbum voor en ze tellen allemaal af tot ze eindelijk weer het bes­te van zichzelf kunnen geven. Vergeet je tickets niet te reserveren.

Cirque Magique

3-4/9 • Kasteel van Bossuit, Avelgem • www.cirquemagique.eu

Elektronische muziek, klassiek en eigentijds, in een decor dat herinnert aan het circus, freakshows, fakirs en troubadours. Of binnenstappen in een kleurrijke, andere wereld. De ideale escape.

Forest Sounds Festival

4/9 • Abdij van Vorst • www.forestsounds.be

Concerten, workshops, performances, je mag het allemaal verwachten op het domein van de Abdij van Vorst. 35 drummers creëren een wall of sound en laten zich daarbij inspireren door Zuid-Afrikaanse techno, Bab l’Bluz brengt blues van Mauritanië tot Mali terwijl Schroothoop Noord-Afrikaanse chaabi-muziek vermengt met reggaeton en Afro-Cubaanse ritmes. Spits dus je oren!

Fire is gold

Dit eendagsfestival viert diversiteit met urban sounds op de podia, een eigen thrift-store, een tattooshop en plek zat om te skaten of basketballen. Op de twee mainstages staan meer dan 30 artiesten geprogrammeerd. Damso is de hoofdvogel.

Gent Festival van Vlaanderen

Dit internationaal muziekfestival focust op klassieke muziek in zijn puurste vorm maar zoekt ook de grenzen op en verkent wereldmuziek tot jazz. Goed voor een mix van aanstormend talent en wereldberoemde artiesten en talloze concerten. Van intieme nazomerconcerten in Gentse stadstuinen tot het Wiener Philharmoniker in de Sint-Baafskathedraal.

Les Nuits Botanique

8-26/9 • Le Botanique, Brussel • www.botanique.be

Aan de kleine ring van Brussel pik je weer muziek mee in die magische voormalige botanische tuinen. Een feeërieke plek. De nachten van Le Botanique, of de Kruidtuin, zijn dan ook legendarisch. Op het buitenpodium en in de Orangerie en Rotonde geniet je zowel van folk, chanson, hiphop als pop.

Rock Herk

Geen Rock Herk zoals we gewoon zijn dit jaar, maar wel Two Days of Rock. En dat lukt gegarandeerd moeiteloos dankzij Zwangere Guy, Black Box Revelation en Whispering Sons. Op zaterdag 11 september is de Engelse band White Lies headliner samen met Arsenal. En dan zal Sylvie Kreusch jong en oud betoveren.

Horst Arts & Music Festival

Een voormalige militaire site met twee iconische koeltorens. Dat is het decor voor drie festivaldagen met meer dan 70 artiesten. Techno, ambient, house en al wat daar tussen ligt. Het elektronische muzieklandschap op zijn breedst dus, met een mix van bekende gezichten en nieuw talent. Of jezelf verliezen, omringd met gelijkgestemde zielen.

Clouseau Tweesprong

10 & 12/9 • AB, Brussel • www.abmusic.be

Volledig scherm Koen Wauters. © VRT

Clouseau stelt hun gloednieuw album voor: ‘Tweesprong’. Hun dertiende Nederlandstalige plaat én het begin van een nieuwe tournee die hen door Vlaanderen en Nederland stuurt. Starten doen ze in Brussel, waar de broers Wauters nieuw werk en hun hits presenteren.

Leffingeleuren

Een open concerttent en een onvervalste festivalsfeer met eetstandjes en barretjes. Goed voor zeven dagen muziek, een mix van concertavonden en festivaldagen. Op het programma: Sophia, Amenra, Goose, Mauro Pawlowski, Absynthe Minded, Dijf Sanders, Nordmann, Girls in Hawai, Preuteleute...

Extrema Extra

Dit kleine broertje van Extrema Outdoor is noodgedwongen iets kleiner en bescheidener, maar laat dat de pret niet bederven. Want het dancefestival imponeert met een ellenlange line-up met meer dan 60 acts. Van Amelie Lens tot Yves Deruyter en heel wat talent daartussen.

Bollekesfeest

Dit gratis stadsfestival palmt de historische binnenstad in en charmeert op vele vlakken. Flaneren op de streekproductenmarkt, genieten op een terrasje en een van de vele optredens meepikken. Van The Starlings en Natalia over Discobar Radio Minerva tot Ilsen & Verhulst.

OdeGand

Tijdens deze 19de editie wordt Gent opnieuw overspoeld met intieme concerten en sprankelende performances. OdeGand En Route! pakt uit met elf routes die je doorheen de dag ontdekt. ’s Avonds neemt OdeGand Soirée je mee langs de oevers van de Leie. Scheep in en krijg al dobberend prachtige openluchtconcerten geserveerd. Kippenvel op en langs het water.

Bach in de Stad

Het nieuwe Antwerpse muziekfestival BACH in de STAD presenteert de eerste editie van het Bachfestival Antwerpen. Gerenommeerde gezelschappen, bekende organisten uit Antwerpen en de wereld en jong talent brengen een kleurrijke selectie uit het enorme oeuvre van Johann Sebastian Bach. En in de Sint-Norbertuskerk en de Sint-Carolus Borromeuskerk komen die klanken perfect tot hun recht.

Knokke Music Festival: Women’s Voices

Vrouwenstemmen brengen de partituren van vrouwelijke componisten tot leven. Toen over het hoofd gezien, nu in de schijnwerper. En dat allemaal in die charmante Dominicanenkerk. Met onder meer An Pierlé.

Liefde voor Muziek Live

25 & 26/9 • Lotto Arena, Antwerpen • www.liefdevoormuziek.live

Vergaap je je jaar na jaar voor je tv? Goed nieuws! Voor het eerst kun je Liefde voor Muziek live beleven! Je herbeleeft niet alleen die bijzondere tv-momenten, je krijgt er nog een extra dimensie bij. Op het podium alleen maar muzikale kanjers uit eigen land: Willy Sommers, Tourist LeMC, Ronny Mosuse, Geike Arnaert, Emma Bale, Cleymans & Van Geel en Bert Ostyn. Samen goed voor een zeer gevarieerd muzikaal festijn.

Jazz at Lincoln Center Orchestra & Wynton Marsalis

In maart 2020 zorgden Wynton Marsalis en het Jazz at Lincoln Center Orchestra voor het laatste concert in Bozar. Kort daarna ging de cultuursector op slot. Een optreden met symbolische waarde dus. En wist je dat Wynton Marsalis al negen Grammy Awards en een Pullitzer Prize for Music mocht ontvangen?

Moose Bar XXL

Volledig scherm Moose Bar XXL. © rv

De grootste après-skiparty van België! Perfect voor al wie heimwee heeft naar sneeuw en al veel te lang niet meer op de latten stond. Een toog van meer dan 150 meter lang, halve liters bier, schnaps à volonté en obers in lederhosen of dirndls. Met uiteraard de nodige ambiancemuziek. De Romeo’s en Sam Gooris zijn sowieso terug van de partij. Wedden dat je niet eens de sneeuw mist! Feesten in Beierse klederdracht of ski-outfit is toegelaten!

Nuits Sonores & European Lab Brussels

Vijf dagen met liveshows, gesprekken, performances en dj-sets. Dit vernieuwend festival focust op opkomende muziek en pakt dus uit met experimentele interpretaties en grensverleggende projecten.

Desertfest

Heavy rock, psycho, stoner, doom en nog meer vrolijke doemdeuntjes. Desertfest is aan zijn zevende editie toe. Met dit jaar een eerste episode in Gent en wel op 30/10.

I Love the 90’s

16/10 • Ethias Arena, Hasselt • www.ilovethe90s.be

De Jaren ’90, toen alles kon en melige liefdesliedjes vlot gecombineerd werken met vette beats die de tent afbraken. Die vibes hangen midden oktober in Hasselt, waar je even terugkeert in de tijd. Met de Bonzai All Stars, Culture Beat en hun Mr. Vain en tal van dj’s, die het bes­te van de nineties door de boxen jagen.

Schlagerfestival

22-24 & 29-30/9 • Ethias Arena, Hasselt • www.schlagerfestival.be

Volledig scherm Christoff © rv

Volledig scherm De Romeo's. © Claudia Van den Houte

Het Schlagerfestival bestaat 15 jaar! Of 15 jaar polonaises, luidkeels meezingen, krop in de keel, volkse ontroering en oprechte ambiance. Dat wordt gevierd met een editie die de voorbij jaren overtreft. Kürt Rogiers leidt alles in goede banen, hitst je enthousiast op en steekt het vuur aan de lont. Verwacht meezingers van Raymond van het Groenewoud, Willy Sommers, Laura Lynn, Jan Smit, De Romeo’s, Christoff, Bart Kaëll, Yves Segers, Wim Soutaer & Charles Van Domburg en zelfs Luc Appermont.

Regi Kom Wat dichterbij

Volledig scherm Regi . © © VRT - Jokko

Regi’s eerste soloconcert stond aanvankelijk gepland op 1 mei. Maar uitstel is geen afstel. Bovendien brengt Regi een hele lijst gasten mee en wordt dit dus één van de meest memorabele ‘bevrijdingsconcerten’. Wie nog een ticket wil, moet snel zijn.

Big Bang festival

Dit avontuurlijke muziekfestival brengt muziek en kunst voor jonge oren. Of in een ongedwongen sfeer proeven van verrijkende concerten. Zo maken jonge muziekfanaten kennis met bijzondere ritmes, hedendaagse jazz en ongewone muziekinstrumenten. Want jong geleerd…. Het festival viert dit jaar bovendien zijn 25ste verjaardag.

All Eyes On Hiphop

Al 16 jaar een begrip en van een klein concert- en partyconcept uitgegroeid tot een fenomeen. Daarom bouwen de spannendste hip­hopartiesten van het moment een feestje.

Night of the Proms

Een klassieker van formaat. Het concept is welbekend: artiesten uit verschillende genres brengen hun hits met een symfonisch orkest en tussenin krijg je ook klassieke muziek geserveerd. Goed voor tal van awards en elk jaar opnieuw een hit.

Dee Dee Bridgewater featuring Brussels Jazz Orchestra

De wereldberoemde jazzzangeres Dee Dee Bridgewater won tal van awards en werkt voor dit concert samen met het Brussels Jazz Orchestra. Ze brengt traditionele jazz, maar ook wat rhythm-and-blues, soul, gospel en funk.

CecilIa Bartoli

Twee optredens op één avond, zo populair is Cecilia Bartoli. De eerste keer treedt de diva op om 18 uur, om 20.30 uur doet ze dat nog eens over en dat met het ‘Stabat Mater’, het beroemdste werk van Pergolesi.

Tomorrowland presents Dimitri Vegas & Like Mike

Volledig scherm Dimi Vegas en Like Mike. © Boy Kortekaas

Voor de achtste keer strijken Dimitri Vegas & Like Mike neer in het Sportpaleis. Tomorrowland regelt de productie — special effects in overvloed — en dus worden deze concerten zowel magisch als spectaculair. Want de jongens hebben zin in een feestje. Ze brengen hun grootste hits, maar ook heel wat nieuwe muziek met een boel nationale en internationale bevriende artiesten. Twee waanzinnige avonden op een rij.

Nog meer muziek! Discobaar A Moeder • 17/9 • Lotto Arena • www.lotto-arena.be Róisín Murphy • 21/09 • AB • www.abconcerts.be The Kids • 14/10 • AB • www.abconcerts.be Elton John • 16-17/10 • Sportpaleis • www.sportpaleis.be The Black Crowes • 28/10 • Lotto Arena • www.lotto-arena.be Doe Maar • 5-7/11 • De Roma • www.deroma.be MNM Back to the 90’s & Nillies • 6/11 • Sportpaleis en Lotto Arena • www.sportpaleis.be en www.lotto-arena.be Wim Mertens • 12/11 • Bozar • www.bozar.be The Human League • 13/11 • AB • www.abconcerts.be Bazart •19-20/11 • Lotto Arena • www.lotto-arena.be Balthazar • 25-26/11 • Lotto Arena • www.lotto-arena.be Niels Destadsbader • 26-28/11 • Sportpaleis • www.sportpaleis.be Front 242 40th Anniversary • 3-4/12 • AB • www.abconcerts.be Studio 100 Rewind Party • 3-5/12 • Sportpaleis • www.sportpaleis.be Arsenal • 9/12 • Lotto Arena • www.lotto-arena.be Festival van de Gelijkheid met Brihang • 9/12 • Vooruit • www.vooruit.be

LEES OOK: