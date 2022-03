Dance-evenement Sensation na vijf jaar stilte weer helemaal terug

Bezoekers Sensation schuiven door verscherp­te controle tot 2 uur aan

De politie en de organisatie van Sensation, zaterdagavond in de Amsterdam ArenA, blikken tevreden terug op de zestiende editie van het nachtelijke dancefestival in het stadion van Ajax. Het thema van Sensation was dit jaar Angels and Demons. Bezoekers moesten voor het eerst in het zwart of wit gekleed komen.

