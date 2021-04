Zo grijpt Kate Middleton in als haar kinderen stout zijn in het openbaar. Pedagoog: “Haar methode werkt beter dan straffen”

“Het is voor elke ouder lastig om een ouder te zijn in het openbaar”, zegt de Britse opvoedkundige Rebecca Chicot in The Sun. Maar als je zo’n beetje het belangrijkste gezin van het Britse koningshuis bent, is dat nog een understatement. Thuis zijn de kinderen van Kate Middleton en prins William mogelijks niet altijd even braaf: vorig jaar nog bekende Kate dat ze ook worstelt met de occasionele driftbuien van haar peuters. Maar in het openbaar lijken Kate en William hun kleine George (7), Charlotte (5) en Louis (2) goed onder controle te hebben.