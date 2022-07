Yung (45) ging op zoek naar haar roots. “Mijn adoptieouders zijn gekraakt toen ze hoorden dat ik geen weeskind was”

Twee illegaal geadopteer­de vrouwen getuigen: “Mijn hele leven dacht ik dat ik een ongewild kind was. Nu blijkt dat ik helemaal niét ben afgestaan, maar werd gestolen en verkocht”

Saartje werd als baby gestolen uit een kraamkliniek in Chili. En Rani werd als peuter ontvoerd door een non in India. Allebei werden ze daarna voor veel geld verkocht aan een adoptiebureau en naar België gebracht, waar aan hun nietsvermoedende adoptieouders werd verteld dat het om gedumpte kinderen ging. Zowel Saartje als Rani ging als volwassen vrouw op zoek naar haar biologische ouders. Vandaag doen ze hun verhaal. “Ik zal het gezicht van mijn Belgische papa, toen ik hem vertelde wat ik ontdekt had, nooit vergeten. Hij trok lijkbleek weg, had geen idéé. Mama en hij hadden met de beste bedoelingen een kindje geadopteerd, en nu bleek dat kindje gestolen. Plots voelde hij zich een ‘medeplichtige’.”

