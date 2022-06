Willy Sommers (69) waakt over zijn gezin: “Ik ben een ongeruste vader. Ik denk meteen het allerergste”

“Elke zondagnamiddag is er een prachtige brunchtafel, waar Cindy voor zorgt. We schuiven dan met de kinderen gezellig aan. Alle gsm’s moeten wijken en we babbelen over de afgelopen week. Annemie en mijn kleindochtertje wonen op een uur rijden en zijn er niet altijd bij. Maar op verjaardagen nodig ik iedereen thuis uit om te komen eten. Die momenten koester ik. In de namiddag bereid ik me dan voor op mijn optreden. Als ik om drie uur in de nacht terugkom, staat er altijd verse soep klaar.”

“Al meer dan vijftig jaar bestaat mijn weekend uit optreden. Het gebeurt bijna nooit dat ik thuis ben. Cindy en ik communiceren in het weekend zelfs via briefjes, om elkaar te laten weten wanneer we terugkomen. Ze gaat dus ook veel alleen naar feestjes en dat vinden we beiden niet heel fijn. Die sfeer en gezelligheid onder familie of vrienden mis ik af en toe. Maar goed, we hebben nooit anders gekend.”

Quote De kinderen gaan allemaal hun eigen weg, maar ik laat ze niet graag los.

“De kinderen gaan allemaal hun eigen weg, maar ik laat ze niet graag los. Luna zit in haar tweede jaar criminologie. Toen ze op kot vertrok, is er een traan gevloeid. Dat was weer een nieuwe stap in ons leven: je kind zien vertrekken. Ik ben best een ongeruste vader. Luka ging een week op sportkamp en ik weet nog goed toen ik vrijdagmiddag in de studio telefoon kreeg van hem. Ik dacht: eindelijk belt hij nog eens. Ik was zo blij, maar het was zijn leerkracht, die me vertelde dat hij zijn arm had gebroken. Ik denk dan meteen het allerergste. Dat ­gevoel heb ik altijd, ook met Luna, die in Gent zit. Gaat ze veel uit? Wat doet ze? Met het ouder worden, betert het niet. (lacht)”

“Aan rusten denk ik niet meteen, maar ik blokkeer wel af en toe enkele weken in mijn agenda. Die hou ik vrij uitsluitend voor familiemomenten. De kinderen geven dat ook terug: we knuffelen veel en hangen echt aan elkaar. Van onze momenten samen geniet ik zo hard, echt waar. Op naar het volgende familiefeest.”

Wie is Willy Sommers? • zanger en presentator

• treedt deze zomer op in heel het land en presenteert ‘Tien Om Te Zien’ op VTM

• getrouwd met Cindy, met wie hij twee kinderen heeft: Luna (20) en Luka (16)

• vader van Annemie (40) en grootvader van Fynn (8)

Lees ook: