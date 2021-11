Weinig lotusbevallingen in ons land, terwijl ze veel voordelen hebben. Experts: “De baby krijgt meer zuurstof en stamcellen”

In ons land kiezen een aantal vrouwen per jaar voor een lotusbevalling en laten ze de placenta na de geboorte verbonden met het kind. Er zijn pro’s en contra’s, maar vroedvrouw Uwe Porters en gynaecoloog Tinneke De Souter zijn het over één ding eens: de navelstreng (iets) later doorknippen heeft ontzettend veel voordelen. Ze leggen graag uit hoelang je dan moet wachten, hoe een lotusbevalling in z’n werk gaat en wat we ervan kunnen leren. “Gratis stamceldonatie voor je kind.”