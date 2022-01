“We vieren nog steeds samen kerst.” Als je plots niet langer plusouder en -kind bent: Francky (53) en Stéphanie (29) vertellen

Gedaan met stressen over het entertain­ment van je kinderen. Maison Slash biedt je de komende 5 weken oplossin­gen

We zijn nog 5 weken verwijderd van het einde van de kerstvakantie die we dit jaar waarschijnlijk opnieuw doorbrengen in ons kot. Dat is heftig, voor iedereen, maar voor ouders met kinderen is dat des te heftiger. Want na eerdere lockdowns is de inspiratie om kinderen te entertainen op, en zijn de wallen van vermoeidheid groter. Gelukkig is het online oudermagazine Maison Slash er voor hen. Ontdek de #5WekenTotKerst-nieuwsbrief voor en door ouders, vol tips om kinderen thuis te vermaken.

