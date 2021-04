“Wanneer laat ik mijn kind experimenteren met betaalapps?”: financieel expert beantwoordt 6 verrassende vragen van ouders over zakgeld

Dorothee Dauwe & Kristien Wollants, de vrouwen én vriendin­nen naast Maarten Vancoillie: “Wat ons bindt? Qmusic, een metekindje en frietjes”

21 februari Naast Qmusic-presentator Maarten Vancoillie (32) staan twee enthousiaste madammen: in de radiostudio Dorothee Dauwe (31) met wie hij de ochtendshow presenteert. Thuis is er Kristien Wollants (33), bezieler van een populaire podcast en moeder van Leon (4) en Ella (2) en – in augustus – numero drie. Een gesprek tussen vriendinnen. Over (mete)kindjes, frietjes en eeuwige liefdes.