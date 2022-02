“Waarom steken we Poetin niet in de gevangenis?” Vragen van kinderen over de inval in Oekraïne beantwoord

“Moeten wij allemaal mee gaan vechten?” Of: “Kunnen we Poetin niet gewoon in de gevangenis stoppen?” Het conflict tussen Rusland en Oekraïne zorgt ook bij kinderen voor heel wat angsten of bezorgdheden. Daarop gepast reageren is niet evident. Andy Demeulenaere, coördinator bij kenniscentrum Mediawijs, beantwoordt de meest gestelde vragen van jullie kinderen.