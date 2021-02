Waarom me-time voor ouders heilig moet zijn, zeker nu. “Voor je het beseft, beland je in een parentale burn-out”, zegt gezinstherapeut

Actrice Mila Kunis gaf vorige week een opvallend eerlijk interview. “Ik had er in de pandemie nood aan om even weg te zijn van mijn kinderen”, bekende de moeder van twee jonge zoontjes. Daarom werkten zij en haar man twee dagen op locatie mee aan een Superbowl-advertentie. “Misschien maakt me dat een verschrikkelijke moeder”, lachte Kunis, “maar we zaten al zo lang samen thuis en ik wilde even ontsnappen. Ik wilde twee dagen vakantie van mijn kinderen.” Ze vergelijkt haar kinderen ook al grappend met honden. “Ze kennen je geur, ze weten in welke kamer je je verschuilt. Je kan ze niet van je af schudden. Ze zijn er altijd, overal.”