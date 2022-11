“Waarom krijgt mijn vriendje meer cadeautjes?”: pedagoog helpt je vragen te beantwoorden over Sinterklaas

“Victor is onze allermooi­ste heling”: Maarten Breckx (37) over weekends met zijn gezin en de kracht van Lies

Zijn zaterdagochtend brengt VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx (37) in de zetel door met álle weekendkranten. Maar de rest van zijn weekend staat volledig in het teken van zijn vrouw Lies en hun twee zoontjes Georges en Victor. “Ik zit in een zalige fase van mijn leven, dat stabieler is dan vroeger.” Al duurde het wel even vooraleer het gezin dit punt bereikte. “Lies heeft vorig jaar twee miskramen gehad. Daar moet je samen door.”

10 oktober