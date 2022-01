Waarom kinderen zich mogen vervelen tijdens de kerstvakantie. Expert: “Het gaat er ook om dat je je als ouder niet de hele tijd moet opofferen”

INTERVIEW. Laurence Roothooft (34) en Martena Duss (39) over hun nieuwe kookboek en chaotische leven. “Shit, wat wij doen is marginaal”

Ten huize actrice Laurence Roothooft (34) en creatieve duizendpoot Martena Duss (39) is het lekker druk. Of zeg maar: lekker chaotisch. Ze schreven er zelfs een kookboek over, gevuld met een reeks toffe recepten voor al wie moet koken in de hectiek van het dagelijkse leven. Samen praten ze over hun hechte vriendschap, het ouderschap en hun liefdesleven met muzikanten Bent Van Looy en Tom Pintens. “De laatste weken was ik overdag aan het repeteren en ’s avonds aan het optreden. Als ik na zo’n drukke periode thuiskom, zegt mijn zoontje ‘papa’ tegen mij.”

