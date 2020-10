Vlamingen eerlijk over de verdeling van het huishouden: “De meeste mannen blijken nog steeds gemakzuchtige luieriken”

Zorgen voor je seniore ouders: hoe ga je om met hun noden, koppigheid en eventuele gedragspro­ble­men? “Vaak durven ze niet te zeggen dat er iets schort”

9 oktober Niet elke tachtiger is blij met wat hem of haar nog rest in het leven. Eenzaam en alleen thuis of in het woonzorgcentrum de dagen slijten, met nu en dan een bezoekje van de familie: fijn is anders. En dus durven ze weleens geïrriteerd of koppig te zijn, blijken ze te trots om hulp te aanvaarden of gaan ze andere gedragsproblemen vertonen, die mogelijks symptomen zijn van een onderliggend cognitief probleem. Hoe zorg je optimaal voor je seniore ouders, zonder jezelf en je liefde voor hen te verliezen? Hoe ga je om met hun koppigheid? Op welke mentale en fysieke veranderingen moet je je voorbereiden? En kan een woonzorgcentrum of medicatie de oplossing zijn? Een ouderenpsycholoog, onderzoeker en geriater lichten toe. “Wie senioren wil helpen, walst vaak over hen heen. Hoe goed de bedoelingen ook zijn.”