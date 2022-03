Véronique, Liesbeth en Alexander, tweede generatie retailondernemers: “De combinatie van online en fysiek shoppen is de sleutel tot succes”

Lokale ondernemers zijn veerkrachtiger dan ooit, zo bleek de afgelopen twee jaar nog maar eens. Veronique, Liesbeth en Alexander Moyaert zijn de tweede generatie aan het hoofd van het West-Vlaamse Multi Bazar, al bijna 40 jaar een gevestigde waarde in de streek met een uitgebreid aanbod voor huis en tuin. Na twee jaar van enorme flexibiliteit kijken ze optimistisch vooruit. “De combinatie van online en fysiek shoppen, da’s voor ons de sleutel tot succes.”

De e-commerce nam een hoge vlucht sinds de coronacrisis. Hoe zien jullie de toekomst van fysiek en online shoppen?

Veronique: “De webshop van Multi Bazar wordt heel vaak door de klant geraadpleegd als online catalogus, waarna ze naar de winkel komen om het product ‘te voelen’ en wat meer info te krijgen van onze medewerkers. We investeren voor ons personeel sterk in productopleidingen en zorgen ervoor dat klanten geïnspireerd worden in de winkel. Dat tonen we ook op onze sociale media. Sinds we met inspiratiehoekjes werken waar we verschillende collecties combineren, merken we dat klanten kopen volgens het kleurenbeeld dat we uitwerken. Die inspiratie vinden ze ook online, maar de sfeer beleven ze in de winkel. De combinatie van online én fysiek shoppen, da’s voor ons de sleutel tot succes.”

Alexander: “Digitalisering en automatisering zijn mijn passie, dus ik heb me de afgelopen jaren enorm gefocust op de uitbouw van de webshop en de ontwikkeling van ons eigen ERP-systeem, waarmee we zowel de logistiek als de verkoop, de aankoop en HR-diensten afhandelen. We zetten volop in op digitaal en een fijne winkelbeleving versterkt die ervaring alleen maar.”

Wat is de kracht van jullie familiale onderneming?

Liesbeth: “We zijn heel toegankelijk. Meer dan de helft van ons personeel werkt al meer dan vijf jaar voor ons. Dat schept een band. Die anciënniteit zorgt ervoor dat onze verkopers klanten goed kunnen adviseren, met een uitgebreide kennis van het aanbod. Ook jonge teamleden kunnen bij ons rekenen op kwalitatieve opleidingen. Wie bij ons werkt, kiest voor persoonlijke groei als deel van een fijn team dat goed samenwerkt in een bloeiende familiezaak.”

Wat waren de grootste uitdagingen in 2021?

Veronique: “De impact op de wereldeconomie van de pandemie was enorm. Prijsstijgingen voor het hout, langere levertermijnen voor zwembaden en trampolines: het was steeds zoeken naar nieuwe oplossingen om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen, zonder hen daarvoor een flinke meerprijs te moeten vragen. We zijn ook op zoek gegaan naar alternatieve leveranciers. In één van onze buurlanden kwam ik zo terecht bij een nieuw assortiment tuinmeubelen, dat ik screende op prijs en kwaliteit.”

Liesbeth: “Binnenkort doen onze ouders het wat rustiger aan, na bijna 40 jaar hard te hebben gewerkt aan het merk ‘Multi Bazar’. Om ons daarop voor te bereiden, hebben we ons intern gereorganiseerd, bijvoorbeeld in de dagelijkse leiding van onze winkels in Pittem en Izegem. Dat creëert groeiperspectieven voor collega’s die al lange tijd bij ons aan de slag zijn.”

Alexander: “De winkel in Pittem werd vorig jaar ook volledig vernieuwd en heringericht. Na een intensieve verbouwing dompelen we klanten nu onder in een totaalbeleving vol inspiratie. Zonder ons geweldige team was dit nooit gelukt.”

Laat je inspireren door het assortiment van Multi Bazar online of bezoek de winkels in Pittem en Izegem.