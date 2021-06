Verhuizen voor de zeelucht of je laatste spaarcenten steken in een caravan in het groen: deze ouders maakten ingrijpende keuzes voor hun kinderen

Goed GevoelEen kind dat ziek of ongelukkig is, is zowat het ergste wat je als ouder kan overkomen. Geen wonder dat we allemaal tot het uiterste gaan voor onze kroost. En sommige (zorg)ouders gaan nog net een stapje verder. Ans, Goedele, en Stefan en Marit getuigen over de ingrijpende keuzes die ze maakten om hun kinderen een zo goed mogelijk leven te geven. “De bezwaren die we hadden, waren vooral praktisch, maar diep vanbinnen wisten we dat dit de juiste beslissing was.”