Van Léo tot Capucine: trendwatcher Nathalie overloopt welke babynamen in opmars zijn

Niks zo moeilijk als een naam kiezen voor je baby. Je wil namelijk iets dat mooi blijft en dat geen pestgedrag zal uitlokken. ‘Piet Uytebroeck’ is geen goede optie, dat weten we allemaal. Maar wat dan wel? Trendwatcher Nathalie Bekx overloopt de grootste trends en vertelt waar die vandaan komen. “In Vlaanderen grijpen we steeds vaker naar Franse invloeden, terwijl ze in Wallonië net meer oog krijgen voor Engelstalige namen.”

Ben je zwanger? Of vind je het gewoon leuk om na te denken over namen voor je toekomstige kroost? Dan is het handig dat je op de hoogte bent van de huidige trends. Daarom analyseerde naamlabelproducent My Nametags samen met trendwatcher Nathalie Bekx cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Quote Trends in naamgeving kunnen makkelijk tien jaar aanhouden. Trendwatcher Nathalie Bekx

Een eerste vaststelling is dat de top tien van populairste namen al enkele jaren tamelijk onaangeroerd blijft. Zowel voor jongens als voor meisjes. Hoewel de onderlinge volgorde weleens durft te veranderen, ligt onze voorliefde voor bepaalde namen dus redelijk vast. Trendwatcher Nathalie Bekx is niet verrast. “Trends in naamgeving kunnen makkelijk tien jaar aanhouden. Je ziet immers dat ouders elkaar altijd inspireren.”

Grootste stijgers

In de top vijf voor de meisjes zien we Olivia, Emma, Mila, Louise en Lina. Bij de jongens staan Arthur, Noah, Jules, Louis en Liam helemaal bovenaan. “Als je kijkt naar de grootste stijgers in de lijst, dan steekt Alba er bij de meisjes mijlenver bovenuit (+142 procent). Andere sterke stijgers zijn ook Capucine (+55 procent) en Lea (+45 procent). Bij de jongens zien we vooral veel namen met een buitenlandse insteek. Otis is de grootste stijger (+68 procent) voor Oliver (+34 procent) en Charles (+31 procent).

Alba, Lea, Otis. Dat zijn duidelijk korte en krachtige namen. Niet toevallig, zegt Bekx, want die zijn makkelijk om te onthouden en uit te spreken. En dat wordt steeds belangrijker. “Bijna alle namen uit de top tien bestaan uit maximaal twee lettergrepen. Bij de jongens zie je in negen op de tien gevallen de combinatie van twee sterke klinkers. Denk maar aan Léo, die zowel in Vlaanderen als Wallonië in de top tien staat. Meisjesnamen eindigen opvallend vaak op de letter A. Een naam als Olivia klinkt erg vrouwelijk.”

Invloeden uit het Frans en Engels

Krijg je de laatste tijd veel geboortekaartjes met Frans klinkende namen, zoals Camille of Juliette? Ook geen toeval. “Internationalisering speelt een rol”, aldus Bekx. “In Vlaanderen grijpen we steeds vaker naar Franse invloeden, terwijl ze in Wallonië net meer oog krijgen voor Engelstalige namen zoals Lucie. Of Charles en Oliver.”

Ouders die hun dochter ook graag wat stevigheid toewensen kiezen dan weer voor uniseksnamen zoals Sam of Billie. “Nog zo’n dingetje om de komende jaren in het oog te houden.”

Retro

Hoewel we als samenleving steeds minder gelovig worden, zijn namen als Louis en Marie terug in. Volgens Nathalie Bekx heeft dit niet zo zeer te maken met geloof of traditie, maar heeft het een achterliggende betekenis. “Namen van de (over)grootouders worden terug van onder het stof gehaald. Ouders van nu kijken naar hun (over)grootouders en vernoemen hun kinderen naar hen. In de wereld van vandaag waar een trend al uit de mode is nog voor het overgrote deel van de bevolking mee is, lijkt het alsof de huidige generatie ouders een houvast nodig heeft en daarom teruggrijpt naar vroeger.”

