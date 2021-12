Van “Je bent precies bijgekomen” tot de dronken tante: 7 lezers delen hun kerstergernissen, experten geven advies

POLL. Ben jij een voorstan­der van ouder­schaps­ver­lof voor je puppy of kitten, ofwel ‘pawternity leave’?

‘Pawternity leave’: ouderschapsverlof wanneer je een puppy, kitten of eender welk klein diertje in huis haalt. Even tijd om je nieuwe huisdier te helpen om zich te settelen, of om de band tussen huisdier en eigenaar beter te ontwikkelen. Ook kunnen tijdens die betaalde afwezigheid spuitjes bij de dierenarts geregeld worden en kan het huisdier wennen aan vaste routines. Steeds meer bedrijven in de VS en in de UK passen het reeds toe. Nuttig of niet?

