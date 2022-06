Van afluisteren tot videobellen: dit kan je allemaal met een kidswatch

HLN ShopJe kind uit het oog verliezen op een druk strand of in een pretpark. Het is de nachtmerrie van heel wat ouders. Een kidswatch kan op zo’n momenten een verschil maken. HLN Shop zoomt dieper in op de functies en mogelijkheden van zo’n slim horloge voor je zoon of dochter.

Wat is een kidswatch?

Is je kind te jong voor een eigen smartphone maar wil je graag een oogje in het zeil houden? Een kidswatch brengt de locatie van je kind in beeld én maakt het mogelijk om vanop afstand met je kind te communiceren. Het slimme polshorloge wordt aangestuurd via een bijhorende app die jij als ouder op je smartphone installeert. Als beheerder houd je altijd de touwtjes in handen.

Bellen en chatten

Om te bellen en chatten heeft je kind heus geen smartphone nodig. Met een kidswatch kan het allemaal. Jij bepaalt met wie je kind kan communiceren, want contactpersonen kunnen enkel door jou als beheerder toegevoegd worden én zijn gewoonlijk beperkt in aantal (reken op zo’n 20 contacten). Sommige kidswatches zijn zelfs uitgerust met een afluistermodus, zodat je indien gewenst in reallife kan luisteren naar wat je kind uitspookt. De beste kidswatches beschikken over een handige SOS-functie. Drukt je kind enkele seconden op de SOS-knop? Dan belt het horloge één voor één de contactpersonen op die jij als beheerder ingegeven hebt, net zolang tot iemand opneemt. Een functie die je kind hopelijk nooit nodig zal hebben, maar in noodsituaties een verschil kan maken. Bijna elke gps-smartwatch werkt met een simkaart en die is meestal niet inbegrepen, al bestaan er ook enkele modellen die voorzien zijn van een geïntegreerde beveiligde prepaid simkaart. Hou bij de aankoop van een kidswatch altijd rekening met de extra gebruikskost.

Trackingfunctie

Wat een kidswatch écht interessant maakt is de trackingfunctie. Zo kan je op ieder moment achterhalen waar je kind zich bevindt. Let bij aankoop van een smartwatch wel op het type tracker. Een toestel met LBS-tracking ontvangt locatie-informatie van zendmasten, terwijl gps-trackers met satellieten werken en de locatie van je kind tot op 10 meter precies in beeld brengen. Vaak kan je op het horloge ook een aantal veiligheidszones instellen. Een zone rondom je woning, de school, de sportclub,… Verlaat je kind de door jou ingestelde ‘veilige’ perimeter? Dan ontvang je meteen een alarmmelding. En dat is niet alles. Sommige toestellen houden ook de locatiegeschiedenis bij, zodat je tot wel zeven dagen kan terugkijken naar het parcours van je zoon of dochter.

Tip: Stel de veiligheidsmarges van de kidswatch niet te beperkt in. Te veel alarmen zorgen alleen maar voor onnodige stress.

Hoelang gaat de batterij mee?

De batterijduur van je kidswatch hangt samen met het gebruik ervan. De kans is klein dat je kind elke dag urenlang loopt te bellen, dus meestal gaat de batterij wel enkele dagen mee. Hou ook rekening met de gps-functie. In volgmodus biedt het horloge de meest accurate locatiebepaling, maar verbruikt het toestel uiteraard meer batterij dan wanneer de locatie om het uur bijgewerkt wordt.

Interessante extra’s

Stiekeme chatsessies op de schoolbanken? Met een kidswatch stimuleer jij al op jonge leeftijd een verstandig telefoongebruik. Als beheerder kan je immers ‘verboden momenten’ instellen. Tijdens deze tijden werkt een kidswatch als een normaal horloge. Hij verzendt nog steeds de locatie van je kind, maar bellen of chatten lukt dan niet. Handig tijdens de schooluren of na bedtijd. Sommige toestellen maken het mogelijk om te videobellen en de stappen te tellen. Of wat dacht je van een smartwatch die ook de slaap van je kind monitort? Met dit horloge waarmee je kan videobellen verlies je je kind echt nooit uit het oog.

En ook aan het visuele is gedacht. De meeste horloges kan je personaliseren met toffe, kindvriendelijke thema’s. Wedden dat je kind snel niet meer zonder kidswatch kan?

