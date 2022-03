Tweedehands geboortelijsten zijn een booming business. “Meer dan 100.000 babyspullen gered van de vuilnisbelt”

Een baby op komst? Dan maken ouders vaak een geboortelijst. Een mooie traditie, die niet zo lief is voor onze planeet. Nu er steeds meer oog is voor duurzaamheid zijn tweedehands geboortelijsten in opmars. De Gentse start-up Mic Mac Minuscule is een van de voortrekkers en wordt zelfs bekroond tot ‘Radicale Vernieuwer’.

Mensen die in verwachting zijn kunnen sinds 2017 aankloppen bij Mic Mac Minuscule. Het Gentse bedrijf werd opgericht door Jona Mukabalisa en Gert Linthout, met als doel babyspullen een tweede leven geven. Een missie die aanslaat, zo blijkt, want ze werden verkozen tot ‘Radicale Vernieuwer’. Deze award komt van de Sociale InnovatieFabriek, Trends en Cera. Zij selecteren elk jaar tien ondernemingen die de uitdagingen van onze maatschappij aanpakken en zetten hen in de bloemetjes.

Jona is blij met deze bekroning. “Supertof hé”, reageert ze. “Hoewel Mic Mac Minuscule al vijf jaar bestaat, zijn we nog steeds vernieuwend. Veel mensen leren ons nu pas kennen. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen, want hoe meer ruchtbaarheid, hoe meer mensen de kleine stap zouden zetten naar een tweedehands geboortelijst.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jona Mukabalisa en Gert Linthout zijn de founders Mic Mac Minuscule. © Nathalie Dolmans

Goed voor de planeet én je portemonnee

In de vijf jaar dat ze bezig zijn, heeft het ondernemerskoppel al meer dan 100.000 babyspullen van de vuilnisbelt gered en opnieuw in omloop gebracht in Vlaanderen en Brussel. Dat Jona en Gert blij zijn met het succes, spreekt voor zich. “De babymarkt heeft een aanzienlijk aandeel in onze ecologische voetafdruk”, zeggen ze. “Volgens de federale overheidsdienst Economie geven Belgen elk jaar zo’n 500 miljoen euro uit aan babyspullen. Dat is te gek voor woorden. Zeker als je weet dat die maar drie tot zes maanden gebruikt worden. Twee derde van die vaak nog perfect bruikbare spullen belanden uiteindelijk op de zolder of op de vuilnisbelt.”

Quote We bespaarden al 3.400 ton CO2. Dat is evenveel als 340 jaar met je auto rijden of 255.000 uur douchen. Jona en Gert

Dat een tweedehands babyuitzet goed is voor de planeet staat dus vast. “100.000 geredde babyspullen komt overeen met een verminderde CO2-uitstoot van 3400 ton. Dat is evenveel als 340 jaar met je auto rijden, 255.000 uur douchen, 170.000 kilogram rundvlees eten of 17.000 vluchten nemen van Brussel naar Barcelona.”

Daarnaast is het ook beter voor je portemonnee. “Als je een uitzet volledig nieuw zou kopen, mag je voor een kind in het eerste levensjaar zo’n 6.500 euro rekenen. Voor ieder artikel rekenen we slechts 50 procent van de gemiddelde prijs aan die je zou betalen in de winkel.”

Hoe werkt het?

Het principe is heel simpel. Ouders in spe kunnen een afspraak maken om te overlopen wat ze allemaal nodig hebben. Mic Mac Minuscule gaat vervolgens op zoek naar alle spullen op markten, verkoopsites, kringwinkels, ... “Elk item wordt grondig gecontroleerd op kwaliteit, krijgt eventueel een likje verf of wordt hersteld. Uiteindelijk stellen we een babyuitzet samen die past bij de persoonlijke stijl van de ouders”, vertelt Jona, zelf moeder van twee. “Al die artikelen komen op een online cadeaulijst. Zo kunnen familie en vrienden een duurzaam cadeautje voor een zacht prijsje aankopen.”

Jona en Gert doen niet alleen dienst als personal shopper. Ze werken samen met Mic Mac Madammen en Meneren op 25 locaties in Brussel en Vlaanderen. Allemaal zelf ouders die eerlijk en persoonlijk advies geven en nieuwe ouders van A tot Z helpen bij het samenstellen van hun babyuitzet.

Poll Zou jij gebruik maken van een tweedehands geboortelijst? Ja

Nee Zou jij gebruik maken van een tweedehands geboortelijst? Ja (71%)

Nee (29%)

Meer info vind je op de website van Mic Mac Minuscule.

Lees ook: