Tweedehands en trendy terug naar school? Op dit platform shop je back-to-schoolspullen tegen een zacht prijsje

Een katten­speel­tje als magisch slaapmid­del? Dankzij deze Tik­Tok-hy­pe dommelt jouw baby meteen in

20 juni Gedaan met aaien, sussen en wiegen. De nieuwste TikTok-hype zou wel eens een zegen kunnen zijn voor oververmoeide ouders. Op TikTok zijn al heel wat mama’s en papa’s overtuigd: met behulp van het ‘dancing vis’-kattenspeeltje, niet meer en niet minder dan een spartelende vis, vertoeft hun baby in no time in dromenland.