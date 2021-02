TikTok voor dummies: wat maakt de app zo aantrekkelijk, is het veilig en wat zijn de effecten op de lange termijn?

Ook in Vlaanderen worden TikTok-sterren stilaan een fenomeen. Je bent vóór de app of niet, maar je kan er niet omheen. TikTok beïnvloedt muziekhits, jongerentaal, mode- en make-uptrends, het bepaalt welke (schoonheids)producten, recepten en dansjes populair zijn. Kortom, het is overal. Een groot aspect van het succes is dan ook te verklaren door het feit dat je TikToks óveral kan maken, of je nu thuis in de zetel zit of boodschappen aan het doen bent. In eerste instantie sloeg de app vooral aan bij kinderen, maar sinds de lockdown zijn ook tieners, (jong)volwassenen en zelfs bekende Vlamingen mee op de trein gesprongen.