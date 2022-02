Terloops druggebruik en anonieme seks: beïnvloedt kijken naar ‘Euphoria’ het gedrag van uw tiener?

Wie Gen Z zegt, zegt ‘Euphoria’: de jongste generatie is helemaal weg van de HBO-serie. De verrassende verhaallijnen, sinistere sfeer en goedgekozen deuntjes hielden tieners wereldwijd in de ban tijdens het eerste seizoen. En het net verschenen tweede deel is net dat beetje duisterder; hoofdpersonage Rue verliest zich volledig in verdovende middelen. Nu HBO de komst van een derde seizoen heeft bevestigd: hoe veilig is het om uw puber naar ‘Euphoria’ te laten kijken? “De reeks wil drank- en druggebruik bij jongeren zo realistisch mogelijk voorstellen.”