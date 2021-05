Ter ere van mama: beautycadeautjes met een extra speciale boodschap

Mama knows best , maar als het over een geschikt moederdagcadeautje gaat zullen we toch echt zelf moeten beslissen. Geen inspiratie? Wij tippen 7 beautygifts met een wel heel unieke boodschap.

Volledig scherm © NINA

1. Geluksparfum

Christian Dior kennen we allemaal, maar wat velen onder ons niet weten, is dat de ontwerper bijzonder bijgelovig was. Zo nam hij overal geheime geluksbrengers met zich mee. Eén daarvan? Lelietjes-van-dalen. Die verborg hij namelijk stiekem in de zoom van zijn jurken. Het is vanuit die gedachte dat Maison Christian Dior de geur Lucky creëerde. Een frisse, groene en schone geur die quasi iedereen zal bekoren. De Lelietjes-van-Dalen zijn een knipoog naar de oude meester, en tegelijkertijd een bron van geluk voor wie het parfum draagt. Als dat geen mooi cadeau is?

Maison Christian Dior, 220 euro (voor 125 ml) bij dior.com.

2. Steen der liefde

Dat we moederlief graag zien, daar bestaat geen twijfel over. Maar het kan geen kwaad om het nog eens extra te benadrukken. Geef haar een rozenkwartsroller en daarmee een portie me-time cadeau. Hoewel bewezen is dat de massagetools effectief de spieren helpen ontspannen en de bloedcirculatie verhogen, schuilt hun meerwaarde vooral in de extra minuutjes tijd voor jezelf. Bovendien staat rozenkwarts bekend als steen der (zelf)liefde.

Rose Quartz Roller, 39 euro bij Blos.

3. Juweel aan je vingers

Toegegeven, het schenken van dure juwelen is voorbehouden voor iemand anders in het huishouden. Maar dat wil niet zeggen dat je moederlief geen ander soort sieraad kan schenken. De nagellakjes van juwelenontweropster Karolin Van Loon, bijvoorbeeld. Die ontwikkelde ze speciaal om de tinten en kleurschakeringen in haar juwelencollectie te complimenteren. Misschien een ideetje voor een duo-cadeau?

Karolin Van Loon, Vegan Nail Polish, 20 euro bij Beauty by Kroonen en karolinvanloon.com.

4. Een kaarsje branden

Een kaarsje branden is een eeuwenoud ritueel. Het vindt zijn oorsprong in religieuze gebruiken, waar licht en vuur al sinds de oudheid centraal staan. Kaarslicht geeft licht en schept sfeer, terwijl vuur universeel symbool staat voor liefde en warmte. Er bestaat zelfs zoiets als kaarsenmagie, waarbij men gelooft dat bij het branden van kaarsen positieve energie vrijkomt. Het vormde de inspiratie voor het nieuwe Belgische label Augusta Auroma, opgericht door Stijn Pellegrims en vernoemd naar zijn grootmoeder Augusta. Zij had de gewoonte om voor elke gelegenheid een kaarsje aan te steken om de tegenspoed af te wenden. Eigenlijk geef je dus gewoon portie good vibes cadeau. En dat die lekker ruiken is extra mooi meegenomen.

Augusta Auroma, Vegan Wax Candle, 55 euro bij augusta-auroma.com en De Borght.

Volledig scherm © NINA

5. Het nieuwe boeket

Rozen staan al sinds de Victoriaanse tijd symbool voor liefde, waardering en blijdschap. Het perfecte cadeau voor moederlief, maar giet ze dit jaar eens in een ander jasje. Net op tijd voor moederdag lanceert Marie-Stella-Maris immers hun befaamde geurstokjes in een gloednieuwe geur: No.10 Rock Roses. Een boeketje rozen dat maar liefst wekenlang blijft staan. Hebben!

Marie-Stella-Maris, Geurstokjes, 29 euro (voor 240 ml) bij marie-stella-maris.com en Fin du Jour.

6. Lipstick met zelfvertrouwen

Een lipstick die kleur én positieve energie geeft? Waarom niet. Coco Chanel wist het al: “When you’re sad, add more lipstick and attack,” zo liet het mode-icoon zich ooit ontvangen. Ook uit onderzoek van Harvard University blijkt dat make-up de unieke eigenschap heeft om zelfvertrouwen en motivatie te boosten. Deze lipstick voegt daar nog iets extra aan toe, want ze bevat naast een mooi kleurtje ook jade-extract, en laat dat nu net de steen zijn die voor kracht en zelfvertrouwen staat. Zo draag je altijd positieve energie bij je.

AM Cosmetics, Fierce Lipstick, 19,95 euro bij ICI PARIS XL en anoukmattoncosmetics.com.

7. Make-up voor Dames

Zeg niet zomaar make-up tegen de make-up van Pat McGrath. Het high-end beautymerk werd in 2015 opgericht door Patricia Ann McGrath, één van ‘s werelds bekendste visagisten. Zo werd ze door Vogue verkozen tot meest invloedrijke make-upartist, in 2019 prijkte ze in de top 100 van meest toonaangevende mensen van Time, én ze is de eerste visagiste die de Britse adellijke titel van Dame kreeg. Om maar te zeggen: je geeft haar niet alleen een mooi product, maar ook een stukje geschiedenis cadeau.

Pat McGrath Labs, prijzen vanaf 32,90 euro, vanaf 7 mei bij ICI PARIS XL.

