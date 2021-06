Tatyana Beloy (36) lanceert kinderboek over sociale media.“We hebben allemaal nood aan duidelijke afspraken rond schermtijd, ook ouders”

De dag van vandaag kunnen we ons geen leven meer voorstellen zonder sociale media. Wij hebben het nog anders gekend, maar wat met kinderen die opgroeiden met likes, selfies en hashtags? Hoe maak je hen als ouder wegwijs in het vinden van een goeie balans tussen de on- en offline wereld? Tatyana Beloy (36) goot het antwoord op die vraag in een doe-boek voor kinderen, getiteld ‘What the #?!’. Ze leert kinderen onder andere hoe ze kunnen reageren op online pestgedrag, hoe ze zichzelf graag leren zien, en hoe ze tot rust komen na alle online prikkels. “Kinderen hebben soms een duwtje in de rug nodig om terug offline te leren spelen.”

Wist jij dat er per dag meer dan 95.000.000 foto’s op Instagram geplaatst worden? Of dat een meisje gemiddeld 10,4 jaar oud is wanneer ze haar uiterlijk voor de eerste keer aanpast met een filter? ‘What the #?’ staat vol met dit soort leuke weetjes en opdrachten, maar wil vooral niet te betuttelend overkomen. Want als oprichtster en drijvende kracht achter SupaStar, een organisatie die naast musicalstages voor kinderen van zes tot tweeëntwintig jaar oud ook kampen rond sociale media voor jongeren organiseert, weet Tatyana Beloy (36) heel goed wat er leeft bij die doelgroep. Tatyana: “Ik vind het belangrijk om kinderen te begrijpen. Ik wou een boek schrijven dat niet anti-sociale media en smartphones is, maar dat kinderen juist inspireert.”

“Ik heb het gevoel dat kinderen sociale media wel heel leuk vinden, maar dat velen er ook onzeker van worden”, vertelt Beloy. “Zo vertelde een meisje me in een interview dat haar lief het met haar had aangevraagd via Instagram, maar de dag erna geen woord tegen haar zei op school. Dus hoewel kinderen veel tijd doorbrengen op hun smartphone, heb ik het gevoel dat ze nog steeds op zoek zijn naar echtheid en connecties. Dat merk ik ook bij mijn stages: zet kinderen samen zonder gsm, speel wat muziek af en ze beginnen spontaan te dansen en zich te amuseren. Het kan misschien lijken alsof kinderen alleen nog om de online wereld geven, maar ik heb gemerkt dat dat niet klopt. Ik heb het gevoel dat ze soms gewoon een duwtje in de rug nodig hebben om terug offline te leren spelen. Met dit boek wil ik hen daarin begeleiden.”

“Verveling bij kinderen is niet erg, want daaruit ontstaat juist creativiteit. Maar omdat kinderen tijdens de zomervakantie vaak niet weten hoe ze zich moeten bezighouden, heb ik in het boek heel veel dingen verzameld die kinderen kunnen doén. Het is echt de bedoeling om hen aan de slag te laten gaan. Er staan veel leuke opdrachten in, zoals een test waarbij je erachter komt op welke TikTokker je het meeste lijkt, er staan gezonde gerechten in om zelf te maken, praktische opdrachten zoals een echte brief versturen, ... Ik ben als persoon ook heel veel bezig met zelfontwikkeling, dus ook dat heb ik in het boek aan bod laten komen. Er staan inspirerende quotes in, maar evengoed tips om te leren visualiseren en affirmeren in de ochtend in plaats van meteen je smartphone te nemen en Instagram te checken. Ik heb dit boek ook niet geschreven vanuit mijn torentje met het idee van ‘dit wil ik bij jongeren en kinderen aanbrengen’. Ik heb mij omringd met jonge mensen door voortdurend met ze te brainstormen en om hun input te vragen.”

Sociale media hygiëne

Zoontje Wolf (1) is nog te jong, maar Tatyana weet nu al hoe ze diens opvoeding en afspraken rond schermtijd zal aanpakken. “Als ouder heb je een voorbeeldfunctie, ook wat sociale media betreft. Moesten mijn man en ik op restaurant voortdurend op onze gsm zitten, zou mijn pluszoontje van zeven jaar uiteraard vragen waarom hij dat dan niet mag. Daarom proberen wij tijdens zulke momenten actief ons smartphonegebruik te beperken. Ik denk dat er over het algemeen een soort van ‘sociale media hygiëne’ gecreëerd moet worden, daarmee bedoel ik dat we onze sociale mediagewoontes allemaal regelmatig eens moeten opfrissen. Dat lukt het best met duidelijke afspraken rond schermtijd, zowel voor kinderen als voor ouders, want ouders lijken het zelf soms ook niet goed te weten. Maar het is wel aan de ouders om te waken over die schermtijd. Zelf ben ik ook heel actief online, dat geef ik toe. Maar ik ben er wel bewust mee bezig hoeveel uur ik precies aan mijn smartphone spendeer en ik stel limieten in op mijn gsm. Als kind is dat niet zo evident. Daarvoor reikt het boek dus ook tips aan.”

