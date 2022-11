Subhadra werd geadopteerd uit India toen ze 2 was. “Met mijn ouders kan ik er nog altijd niet over praten”

Subhadra (44) werd geadopteerd uit India toen ze bijna twee jaar was. Ze kwam terecht in een wit gezin en een witte school, wat het voor haar niet makkelijk maakte om zich te aarden. Wanneer ze zelf mama wilt worden, begint ze een lange uitgesponnen zoektocht naar haar roots. En het einde is nog steeds niet in zicht. Op World Adoption Day doet ze haar verhaal. “‘Het gebouw waar we vroeger alle documenten bewaarden, is afgebrand’, zeiden ze. Een typisch excuus.”